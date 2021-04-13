Майгуров объяснил, когда СБР может рассчитывать на восстановление в IBU

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал возможный срок восстановления членства в Международном союзе биатлонистов (IBU). Двенадцатого апреля состоялась встреча между сторонами, на которой обсуждалась дорожная карта по ситуации с СБР.

По словам Майгурова, более половины из 12 критериев документа выполнены. Остальные условия прорабатывает СБР.

Вместе с тем, одно условие организация выполнить не сможет — в дорожной карте прописано, что РУСАДА должно соответствовать критериям WADA. До декабря 2022 года на Российское антидопинговое агентство наложены санкции, поэтому РУСАДА не сможет раньше этого срока стать полноправным членом WADA.

"До декабря 2022 года мы не сможем быть восстановлены, потому что РУСАДА сможет соответствовать кодексу WADA не раньше этого времени", — приводит MetaRatings слова Майгурова.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года, что стало следствием допингового скандала. Российские биатлонисты продолжают выступать на общих основаниях, но СБР не может принимать у себя этапы международных турниров.