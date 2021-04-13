Тренер Волков ушёл из академии Плющенко

Академия олимпийского чемпиона Евгения Плющенко понесла очередную потерю. После ухода фигуристки Алёны Косторной из школы ушёл тренер Александр Волков, а также его жена хореограф Мартин Даженэ.

Волков поблагодарил Плющенко за совместную работу на протяжении трёх лет и пожелал успехов.

"Это было интересное и плодотворное сотрудничество. Мы все вместе прошли большой путь, подготовили много классных спортсменов и добились высоких результатов!" — говорится в сообщении команды Волкова в Instagram.

Ранее Волков работал в школе "Самбо-70", где трудится тренер Этери Тутберидзе.