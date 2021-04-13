Скончался главный врач "Динамо" Ярдошвили. Ему было 66 лет

Заслуженный врач России Александр Ярдошвили скончался утром во вторник. С 2016 года медик работал в московском "Динамо".
О смерти 66-летнего спортивного врача сообщил журналист Василий Конов. Источники "Чемпионата" подтвердили информацию.
Ярдошвили начинал карьеру в 1980 году в одесском "Черноморце". С 1982 по 1988 год работал в футбольном клубе "Динамо", затем два года — в ватерпольном.
С 1992 на протяжении 20 лет трудился в московском "Локомотиве", а с 1998 по 2012 год — параллельно в сборной России. С 2012 по 2015 год возглавлял медицинскую службу ЦСКА.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Литва продолжает избавляться от торговли и транзита с Белоруссией и Россией и агитирует на самоубийство соседей.