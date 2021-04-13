Эджуке установил четыре личных рекорда в матче с "Ротором"

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке в матче 25-го тура чемпионата России против "Ротора" установил четыре личных рекорда. Армейцы победили со счётом 2:0, а 23-летний нигерийский форвард забил гол.

По сообщению OptaIvan, Эджуке показал лучшие результаты в сезоне по таким показателям:

попытки обводок — 19;

успешные обводки — 8;

количество единоборств — 26;

выигранные единоборства — 12.

Эджуке перешёл в ЦСКА из голландского "Херенвена" за 11,5 млн евро летом 2020 года. В 27 матчах игрок забил три гола и сделал две результативные передачи.

Турнирное положение ЦСКА

ЦСКА после назначения Ивицы Олича главным тренером одержал третью победу подряд с учётом кубковой игры. Армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблицы РПЛ и ведут борьбу за вторую путёвку в Лигу чемпионов:

2. "Спартак" — 47 очков.

3. "Локомотив" — 46.

4. ЦСКА — 46.

5. "Рубин" — 43.

6. "Динамо" — 43.

До окончания чемпионата армейцы проведут пять матчей — против "Сочи", "Спартака", "Уфы", "Краснодара" и "Динамо".

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