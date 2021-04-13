Эджуке установил четыре личных рекорда в матче с "Ротором"

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке в матче 25-го тура чемпионата России против "Ротора" установил четыре личных рекорда. Армейцы победили со счётом 2:0, а 23-летний нигерийский форвард забил гол.
По сообщению OptaIvan, Эджуке показал лучшие результаты в сезоне по таким показателям:
Эджуке перешёл в ЦСКА из голландского "Херенвена" за 11,5 млн евро летом 2020 года. В 27 матчах игрок забил три гола и сделал две результативные передачи.
ЦСКА после назначения Ивицы Олича главным тренером одержал третью победу подряд с учётом кубковой игры. Армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблицы РПЛ и ведут борьбу за вторую путёвку в Лигу чемпионов:
До окончания чемпионата армейцы проведут пять матчей — против "Сочи", "Спартака", "Уфы", "Краснодара" и "Динамо".
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