ЦСКА сыграет против "Ротора" с Оличем, Влашичем и Рондоном

Стал известен состав ЦСКА на матч 25-го тура чемпионата России против "Ротора". Игра на "ВЭБ Арене" начнётся в 19.00 по московскому времени.

Состав ЦСКА

Акинфеев.

Дивеев.

Фернандес.

Щенников.

Карпов.

Марадишвили.

Обляков.

Сигурдссон.

Эджуке.

Влашич.

Рондон.

Во второй раз главным тренером ЦСКА выступит бывший игрок команды Ивица Олич.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. Победа позволит армейцам догнать "Локомотив" и вклиниться в борьбу за путёвку в Лигу чемпионов.