Стал известен состав ЦСКА на матч 25-го тура чемпионата России против "Ротора". Игра на "ВЭБ Арене" начнётся в 19.00 по московскому времени.
Состав ЦСКА
Во второй раз главным тренером ЦСКА выступит бывший игрок команды Ивица Олич.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. Победа позволит армейцам догнать "Локомотив" и вклиниться в борьбу за путёвку в Лигу чемпионов.
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