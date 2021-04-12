Российская теннисистка привилась американской вакциной от коронавируса

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о том, как привилась от коронавируса. Спортсменка сделала это во время турнира в Чарльстоне по программе WTA.

Ассоциация предложила всем спортсменам привиться вакциной Johnson & Johnson Janssen. По словам Потаповой, ей всегда неприятно делать уколы, но это лучше, чем заболеть коронавирусом.

"Мне приходится переступать через себя, чтобы сдать кровь или согласиться на укол. Я нервничала, но оказалась неправа. Не планировала этого делать, но лучше поставить прививку, чем заразиться", — приводит Tennis. com слова Потаповой.

Спортсменка уточнила, что укола не почувствовала. Через несколько секунд были болезненные ощущения в руке, но через пять минут они исчезли.