В Склифе отказались говорить о состоянии хоккеиста Емелина

В НИИ имени Склифосовского не стали комментировать информацию о состоянии хоккеиста "Авангарда" Алексея Емелина. В учреждении сослались на федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан".

По этому документу учреждению запрещено разглашать какую-либо медицинскую информацию. Врачи не имеют права говорить даже о факте госпитализации.

"Комментариев не будет", — приводит заявление НИИ "БИЗНЕС Online".

Хоккеист попал в больницу в Казани 3 апреля с высокой температурой. Через три дня игрока доставили в Москву, но точных данных о его диагнозе пока нет.

СМИ сообщали об острой печёночной недостаточности и даже вероятности пересадки печени. Также появилась противоречивая информация об анализах игрока. Якобы в его крови были найдены наркотические вещества. Позже это опровергли, сообщив о сильнодействующих анальгетиках.

9 апреля "Авангард" сообщил, что Емелин был выписан из реанимации в профильную клинику. Других официальных данных не поступало.