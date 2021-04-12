В НИИ имени Склифосовского не стали комментировать информацию о состоянии хоккеиста "Авангарда" Алексея Емелина. В учреждении сослались на федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан".
По этому документу учреждению запрещено разглашать какую-либо медицинскую информацию. Врачи не имеют права говорить даже о факте госпитализации.
"Комментариев не будет", — приводит заявление НИИ "БИЗНЕС Online".
Хоккеист попал в больницу в Казани 3 апреля с высокой температурой. Через три дня игрока доставили в Москву, но точных данных о его диагнозе пока нет.
СМИ сообщали об острой печёночной недостаточности и даже вероятности пересадки печени. Также появилась противоречивая информация об анализах игрока. Якобы в его крови были найдены наркотические вещества. Позже это опровергли, сообщив о сильнодействующих анальгетиках.
9 апреля "Авангард" сообщил, что Емелин был выписан из реанимации в профильную клинику. Других официальных данных не поступало.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Заявления о "российской угрозе" от представителя государства, которое само является наибольшей угрозой для мирового сообщества, выглядят лицемерно.