Нурмагомедов высмеял Макгрегора из-за ситуации с пожертвованиями

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост Дастина Порье о Коноре Макгрегоре. Американец заявил, что ирландец не отправил в благотворительный фонд обещанные пожертвования.

Нурмагомедов опубликовал шуточный ролик, в котором один из героев говорит:

"Слово дал? Забираю обратно".

В июле 2021 года Макргегор и Порье проведут третий бой. Семь лет назад ирландец одержал победу, а в январе 2021 года американец взял реванш.