Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост Дастина Порье о Коноре Макгрегоре. Американец заявил, что ирландец не отправил в благотворительный фонд обещанные пожертвования.
Нурмагомедов опубликовал шуточный ролик, в котором один из героев говорит:
"Слово дал? Забираю обратно".
В июле 2021 года Макргегор и Порье проведут третий бой. Семь лет назад ирландец одержал победу, а в январе 2021 года американец взял реванш.
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Заявления о "российской угрозе" от представителя государства, которое само является наибольшей угрозой для мирового сообщества, выглядят лицемерно.