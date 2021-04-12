Тренер Ральф Рангник подписал контракт с "Локомотивом"

Экс-тренер "Шальке" и "Лейпцига" Ральф Рангник подписал соглашение с московским "Локомотивом". 62-летний специалист стал консультантом клуба по спортивным вопросам.

Рангник не собирается становиться главным тренером "Локомотива". Клуб также не планирует назначать немецкого специалиста на эту должность, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Ранее сообщалось, что Рангник станет главой спортивного отдела "Локомотива". Немецкий специалист посетил матч железнодорожников со "Спартаком", который "Локо" выиграл со счётом 2:0.

Рангник с "Шальке" выиграл Кубок и Суперкубок Германии в 2011 году. Тренером он не работает с июня 2019 года.