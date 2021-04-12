Российские фигуристы прибыли в Осаку на командный чемпионат мира

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что сборная России успешно добралась в Осаку, где с 15 по 18 апреля состоится командный чемпионат мира.

По его словам, спортсмены прошли тестирование на коронавирус, а сейчас отдыхают после перелёта. Капитаном команды выступит Елизавета Туктамышева. В женском катании также выступит Анна Щербакова. В мужском катании сборная России выставила Михаила Коляду и Евгения Семененко, в парном — Анастасию Мишину и Александра Галлямова, в танцах на льду — Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.

Команда долетела сначала до Владивостока рейсом Аэрофлота, а затем был организован чартер в Осаку.

"В аэропорту прошли тестирование — оформляли все довольно долго, много формальностей и бумаг, но все с пониманием к этому отнеслись", — приводит ТАСС слова Когана.

Во время командного ЧМ в Осаке действуют ограничения по коронавирусу. Так, спортсменам нельзя выходить в холл из номеров отеля.