Японцы выступают против проведения Олимпиады в Токио

Большинство жителей Японии выступает против проведения Олимпиады-2020 в Токио в этом году. За полную отмену высказались 39% опрошенных японцев, за повторный перенос Игр — 33%.

По сообщению агентства Kyodo, только 24,5% жителей Японии согласны с тем, что Олимпийские игры необходимо провести в 2021 году. При этом 92,5% заявили о беспокойстве из-за ситуации, которая складывается с пандемией коронавируса в стране. Более половины жителей недовольны темпами проведения вакцинации и мерами правительства по борьбе с COVID-19.

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году. После начала пандемии коронавируса было принято решение о переносе на 2021 год. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа без участия иностранных болельщиков.