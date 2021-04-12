"Авангард" подал 30 протестов на судейство в серии с "Ак Барсом"

Хоккейный клуб "Авангард" подал протесты на судейство матчей с "Ак Барсом" по 30 эпизодам. Ни один из них не был удовлетворён.

КХЛ пока не дала ответов по пятому матчу между командами, сообщает "Чемпионат".

Счёт в серии после пяти матчей в пользу "Авангарда" — 3:2. Команды одерживают победы только на выезде. 13 апреля состоится шестая игра на площадке омского клуба, который свои матчи временно проводит в Балашихе. При необходимости седьмой матч состоится 15 апреля.

В финальной серии Западной конференции играют СКА и ЦСКА. Перед сегодняшним шестым матчем в Санкт-Петербурге впереди московские армейцы со счётом 3:2.