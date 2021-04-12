Кудерметова после победы в Чарльстоне стала первой ракеткой России

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграл крупный турнир WTA в Чарльстоне. В финале она победила представительницу Черногории Данку Ковинчич со счётом 6:2, 6:4.
Россиянка, которая по ходу турнира не проиграла ни одного сета, призналась, что перед финалом ей было тяжело психологически.
"Ночью я не очень хорошо спала, потому что думала о матче и том, что могу выиграть первый титул. На корт я вышла немного нервной. Но старалась работать и не думать о том, что это финал", — приводит пресс-служба WTA слова Кудерметовой.
Для спортсменки это вторая победа на турнирах WTA. В январе она в финале соревнований в Абу-Даби обыграла Арину Соболенко.
Победа позволила Кудерметовой стать первой ракеткой России. В рейтинге WTA она занимает 29-е место, поднявшись на девять строчек.
В топ-100 рейтинга, кроме Кудерметовой, ещё восемь россиянок.
Лидирует в рейтинге, как и прежде, австралийка Эшли Барти.
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