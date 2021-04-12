Кудерметова после победы в Чарльстоне стала первой ракеткой России

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграл крупный турнир WTA в Чарльстоне. В финале она победила представительницу Черногории Данку Ковинчич со счётом 6:2, 6:4.

Россиянка, которая по ходу турнира не проиграла ни одного сета, призналась, что перед финалом ей было тяжело психологически.

"Ночью я не очень хорошо спала, потому что думала о матче и том, что могу выиграть первый титул. На корт я вышла немного нервной. Но старалась работать и не думать о том, что это финал", — приводит пресс-служба WTA слова Кудерметовой.

Для спортсменки это вторая победа на турнирах WTA. В январе она в финале соревнований в Абу-Даби обыграла Арину Соболенко.

Первая ракетка России

Победа позволила Кудерметовой стать первой ракеткой России. В рейтинге WTA она занимает 29-е место, поднявшись на девять строчек.

В топ-100 рейтинга, кроме Кудерметовой, ещё восемь россиянок.

29. Вероника Кудерметова (Россия) — 2130.

34. Екатерина Александрова (Россия) — 1955.

36. Светлана Кузнецова (Россия) — 1815.

37. Дарья Касаткина (Россия) — 1745.

40. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1715.

73. Анна Блинкова (Россия) — 1114.

75. Анастасия Потапова (Россия) — 1061.

89. Маргарита Гаспарян (Россия) — 934.

97. Варвара Грачёва (Россия) — 863.

Лидирует в рейтинге, как и прежде, австралийка Эшли Барти.

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