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Кудерметова после победы в Чарльстоне стала первой ракеткой России

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграл крупный турнир WTA в Чарльстоне. В финале она победила представительницу Черногории Данку Ковинчич со счётом 6:2, 6:4.

Кудерметова после победы в Чарльстоне стала первой ракеткой России

Россиянка, которая по ходу турнира не проиграла ни одного сета, призналась, что перед финалом ей было тяжело психологически.

"Ночью я не очень хорошо спала, потому что думала о матче и том, что могу выиграть первый титул. На корт я вышла немного нервной. Но старалась работать и не думать о том, что это финал", — приводит пресс-служба WTA слова Кудерметовой.

Для спортсменки это вторая победа на турнирах WTA. В январе она в финале соревнований в Абу-Даби обыграла Арину Соболенко.

Первая ракетка России

Победа позволила Кудерметовой стать первой ракеткой России. В рейтинге WTA она занимает 29-е место, поднявшись на девять строчек.

В топ-100 рейтинга, кроме Кудерметовой, ещё восемь россиянок.

  • 29. Вероника Кудерметова (Россия) — 2130.
  • 34. Екатерина Александрова (Россия) — 1955.
  • 36. Светлана Кузнецова (Россия) — 1815.
  • 37. Дарья Касаткина (Россия) — 1745.
  • 40. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1715.
  • 73. Анна Блинкова (Россия) — 1114.
  • 75. Анастасия Потапова (Россия) — 1061.
  • 89. Маргарита Гаспарян (Россия) — 934.
  • 97. Варвара Грачёва (Россия) — 863.

Лидирует в рейтинге, как и прежде, австралийка Эшли Барти.

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Кудерметова - Ковинчич. Обзор матча
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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