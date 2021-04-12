12-летний спортсмен впал в кому после неудачного прыжка в воду

В Москве в бассейне спортивного комплекса ЦСКА произошёл несчастный случай с 12-летним спортсменом из Казани. Мальчик, который занимается прыжками в воду, во время соревнований оступился и ударился головой о бетонную вышку.

Спортсмен впал в кому. Сейчас он находится в детской больнице на ИВЛ. Следственный комитет проводит проверку, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

12-летний Артемий — один из лучших прыгунов России в своём возрасте. Мальчик из Казани неоднократно выигрывал соревнования на федеральном уровне.