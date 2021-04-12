"Вашингтон" забросил восемь шайб, Овечкин ушёл без голов

"Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостон Брюинз" забросил восемь шайб и пропустил одну. По два гола на счету Ти Джея Оши, Ларса Эллера и Конора Шири. Ещё по одной шайбе в ворота соперников отправили Ник Дауд и Том Уилсон.

В активе лидера "Кэпиталз" Александра Овечкина одна результативная передача. Россиянин не смог пробить вратаря Даниэля Врадаржа с десяти попыток.

Овечкин с 727 шайбами остаётся шестым в списке лучших снайперов в истории НХЛ. До Марселя Дионна капитану "Кэпиталз" осталось забить четыре гола.

"Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 58 очков. До завершения регулярного чемпионата "Кэпиталз" проведут ещё 14 матчей.

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