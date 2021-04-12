Российские кёрлингисты показали лучший результат на чемпионате мира

Сборная России по кёрлингу не смогла завоевать медаль на чемпионате мира среди мужских команд. Турнир сегодня завершился в Калгари.

В матче за бронзовую медаль россияне проиграли команде Швейцарии — 5:6. В составе сборной России выступали скип Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Сборная России показала лучший результат на чемпионатах мира. Ранее команда не поднималась выше девятого места.

В предварительном раунде команда Глухова одержала 11 побед и потерпела два поражения, заняв второе место. Были обыграны Германия (6:4), Дания (7:4), Италия (8:7), Канада (8:7), Китай (10:6), Голландия (8:5), Норвегия (8:6), Корея (9:3), США (11:8), Шотландия (9:2) и Япония (10:5). Уступили россияне Швейцарии (2:8) и Швеции (7:8).

В полуфинале сборная России проиграла Шотландии (2:5). Золотые медали турнира выиграла команда Швеции, которая победила Шотландию со счётом 10:5.