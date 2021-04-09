Жеребьёвка Кубка России: ЦСКА сыграет с "Локо" в полуфинале

В пятницу, 9 апреля, состоялась жеребьёвка полуфинальной стадии Кубка России по футболу. Мероприятие провели Дмитрий Аленичев и Егор Титов.
Лидер ФНЛ "Крылья Советов" сыграет с "Ахматом". Матч состоится в Грозном
Во второй паре встретятся московские команды ЦСКА и "Локомотив". Игра состоится на стадионе железнодорожников.
Матчи состоятся 21 и 22 апреля. Точное расписание будет определено позже.
Финал Кубка России состоится 12 мая. Победитель турнира получит путёвку в групповой турнир Лиги Европы.
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