Информация о зарплатах пилотов "Формулы-1" на сезон-2021 попала в общий доступ. Среди гонщиков два явных лидера — Люьис Хэмилтон из "Мерседеса" и Макс Ферстаппен из "Ред Булла".
Их оклады в своих командах сопоставимы с затратами на всех других пилотов. Британец зарабатывает 45 млн долларов, а голландец — 40 млн.
По 15 млн долларов получают Даниэль Риккардо ("Макларен"), Себастьян Феттель ("Астон Мартин") и Шарль Леклер ("Феррари").
По 10 млн зарабатывают пять гонщиков — Фернандо Алонсо ("Альпин"), Валттери Боттас ("Мерседес"), Карлос Сайнс ("Феррари"), Лэнс Стролл ("Астон Мартин") и Кими Райкконен ("Альфа Ромео").
Заработок Серхио Переса ("Ред Булл") составляет 8 млн долларов, Ландо Норрис ("Макларен"), Эстебан Окон ("Альпин") и Пьер Гасли ("Альфа Таури") получат по 5 млн.
Российский гонщик "Хааса" Никита Мазепин, как и его партнёр по команде Мик Шумахер, получает 1 млн. Такая же зарплата у Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео"), пилотов "Уильямса" Джорджа Расселла и Николаса Латифи.
Самый низкооплачиваемый пилот "Королевских гонок" — Юки Цуонда из "Альфа Таури. Он зарабатывает 500 тыс. долларов.
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