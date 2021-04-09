Зарплаты пилотов Формулы-1: Мазепин получает в 45 раз меньше Хэмилтона

Информация о зарплатах пилотов "Формулы-1" на сезон-2021 попала в общий доступ. Среди гонщиков два явных лидера — Люьис Хэмилтон из "Мерседеса" и Макс Ферстаппен из "Ред Булла".

Их оклады в своих командах сопоставимы с затратами на всех других пилотов. Британец зарабатывает 45 млн долларов, а голландец — 40 млн.

По 15 млн долларов получают Даниэль Риккардо ("Макларен"), Себастьян Феттель ("Астон Мартин") и Шарль Леклер ("Феррари").

По 10 млн зарабатывают пять гонщиков — Фернандо Алонсо ("Альпин"), Валттери Боттас ("Мерседес"), Карлос Сайнс ("Феррари"), Лэнс Стролл ("Астон Мартин") и Кими Райкконен ("Альфа Ромео").

Заработок Серхио Переса ("Ред Булл") составляет 8 млн долларов, Ландо Норрис ("Макларен"), Эстебан Окон ("Альпин") и Пьер Гасли ("Альфа Таури") получат по 5 млн.

Российский гонщик "Хааса" Никита Мазепин, как и его партнёр по команде Мик Шумахер, получает 1 млн. Такая же зарплата у Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео"), пилотов "Уильямса" Джорджа Расселла и Николаса Латифи.

Самый низкооплачиваемый пилот "Королевских гонок" — Юки Цуонда из "Альфа Таури. Он зарабатывает 500 тыс. долларов.