Кокорин пока не вернулся в общую группу "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин, скорее всего, не сможет выйти на поле в ближайших матчах команды. В четверг футболист ещё занимался по индивидуальной программе.

В марте Кокорин прошёл лечение из-за мышечного повреждения в одной из римских клиник. С января россиянин выходил на поле три раза, отыграв в общей сложности 77 минут.

В "Фиорентине" уточнили, что участие Кокорина в матчах с "Аталантой" и "Сассуоло" будет зависеть от решения врачей и тренерского штаба.

"До вчерашнего дня Кокорин работал по индивидуальной программе. Относительно его участия в ближайших матчах нужно ждать решения врачей и тренера", — приводит "РИА Новости" заявление "Фиорентины".