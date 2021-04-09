Польховский объяснил уход из сборной России по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что ушёл со своего поста по собственной инициативе. Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что причиной ухода стало состояние здоровья тренера.

Польховский заявил, что сам выступил с предложением на заседании правления СБР.

"Я попросил, чтобы мою кандидатуру не рассматривали на следующий сезон", — приводит ТАСС слова Польховского.

Во время чемпионата мира в Поклюке Польховский был госпитализирован и не смог руководить командой в последних гонках. Ранее 67-летний специалист перенёс заболевание коронавирусом.