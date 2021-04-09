Редькин хочет возглавить сборную России по биатлону

Бывший биатлонист Евгений Редькин заявил, что готов возглавить сборную России после ухода Валерия Польховского. Сегодня глава СБР Виктор Майгуров сообщил, что 67-летний наставник покинет свой пост по состоянию здоровья.
"Я бы очень смог (занять пост тренера). К сожалению, меня почему-то никто не рассматривает и пока ничего не предлагали, но я бы очень хотел возглавить сборную", — приводит "Чемпионат" слова Редькина.
В сезоне-2021/22 мужская команда будет представлена в Кубке мира шестью биатлонистами, женская сборная — пятью биатлонистками. Биатлонный турнир на Олимпиаде-2022 состоится в феврале.
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