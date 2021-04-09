Портал Transfermarkt, который специализируется на анализе футбольного трансферного рынка, опубликовал обновлённые данные по стоимости российских игроков.
Первое место в списке занимает полузащитник "Монако" Александр Головин. Его стоимость повысилась на 4 млн евро, до 23 млн.
Второй по стоимости россиянин — защитник ЦСКА Марио Фернандес. Цена футболиста — 18 млн евро.
Третье место в рейтинге у полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука (17 млн евро). Четвёртую строчку занимает вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов (15 млн евро), пятое — хавбек "Локомотива" Антон Миранчук (14 млн евро).
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