Стоимость Головина выросла на 4 млн евро

Портал Transfermarkt, который специализируется на анализе футбольного трансферного рынка, опубликовал обновлённые данные по стоимости российских игроков.

Первое место в списке занимает полузащитник "Монако" Александр Головин. Его стоимость повысилась на 4 млн евро, до 23 млн.

Второй по стоимости россиянин — защитник ЦСКА Марио Фернандес. Цена футболиста — 18 млн евро.

Третье место в рейтинге у полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука (17 млн евро). Четвёртую строчку занимает вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов (15 млн евро), пятое — хавбек "Локомотива" Антон Миранчук (14 млн евро).