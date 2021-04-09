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Экс-тренер "Велеса" Стукалов возглавил "Уфу"

Спорт » Командные виды » Футбол

Футбольный клуб "Уфа" объявил о назначении главным тренером 37-летнего специалиста Алексея Стукалова. Контракт подписан до окончания сезона-2022/23.

Стукалов до 8 апреля работал главным тренером клуба ФНЛ "Велес". Команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

Стукалов начал тренерскую карьеру в СДЮСШОР Химки в 2005 году. На протяжении 11 лет он работал в этом подмосковном клубе. Затем был ассистентом тренера в "Балтике" и "Соколе".

В 2017 году возглавил "Сокол" в качестве главного тренера. С 2019 года работал в "Велесе".

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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