Экс-тренер "Велеса" Стукалов возглавил "Уфу"

Футбольный клуб "Уфа" объявил о назначении главным тренером 37-летнего специалиста Алексея Стукалова. Контракт подписан до окончания сезона-2022/23.
Стукалов до 8 апреля работал главным тренером клуба ФНЛ "Велес". Команда занимает восьмое место в турнирной таблице.
Стукалов начал тренерскую карьеру в СДЮСШОР Химки в 2005 году. На протяжении 11 лет он работал в этом подмосковном клубе. Затем был ассистентом тренера в "Балтике" и "Соколе".
В 2017 году возглавил "Сокол" в качестве главного тренера. С 2019 года работал в "Велесе".
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