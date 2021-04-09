"Рейнджерс" не смогли правильно написать фамилию на свитере Кравцова

Нападающий "Рейнджерс" Виталий Кравцов провёл матч регулярного чемпионата против "Питтсбурга" в свитере с неправильно написанной фамилией. Ошибку удалось обнаружить журналистам.

На форме Кравцова было написано "KRAVSTOV", то есть буквы T и S перепутаны местами.

Кравцов присоединился к "Рейнджерс" в марте после вылета "Трактора" из Кубка Гагарина. Российский форвард провёл три матча в НХЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Россиянин был выбран "Рейнджерс" в первом раунде драфта 2018 года. В КХЛ за "Трактор" Кравцов отыграл 148 матчей, в которых забросил 30 шайб и сделал 25 результативных передач.

В сезоне-2019/20 хоккеист выступал за фарм-клуб "Рейнджерс". В АХЛ он провёл 39 матчей, набрав 15 (6+9) очков.

В 2019 году на МЧМ со сборной России завоевал бронзовую медаль. В этом сезоне Кравцов дебютировал в национальной команде, отыграв три матча на Шведских играх.