Польховский покинет пост главного тренера сборной России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что главный тренер национальной сборной Валерий Польховский уйдёт со своего поста. Решение связано с тем, что у наставника команды возникли проблемы со здоровьем.

Главным тренером Польховский останется до 31 мая.

"С 1 июня должность будет вакантной. Может быть, к этой дате предложим ту или иную кандидатуру", — приводит пресс-служба сборной СБР слова Майгурова.

Польховский работает с командой с мая 2020 года. В прошедшем сезоне тренер пропустил несколько этапов Кубка мира по состоянию здоровья. Так, во время чемпионата мира в Поклюке он не присутствовал на последних гонках.

В сезоне-2021/22 мужская команда будет представлена в Кубке мира шестью биатлонистами, женская сборная — пятью биатлонистками. Биатлонный турнир на Олимпиаде-2022 состоится в феврале.

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