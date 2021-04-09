Российские кёрлингисты вышли в полуфинал ЧМ и отобрались на Олимпиаду

Мужская сборная России по кёрлингу обыграла команду Шотландии на чемпионате мира в Калгари. Встреча завершилась в шести эндах разгромной победой россиян - 9:2.

Этот результат позволил россиянам досрочно гарантировать в групповом этапе место не ниже второго и выйти в полуфинал ЧМ. Кроме того, сборная России квалифицировалась на Олимпийские игры в Пекине.

Команде необходимо провести ещё один матч против Дании, а 10 апреля в Калгари состоятся полуфинальные игры. В составе команды под руководством скипа Сергея Глухова выступают Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Мужская сборная России ранее не поднималась выше девятого места на чемпионатах мира. На Олимпийских играх команда выступала один раз. В 2014 году в Сочи россияне заняли четвёртую строчку.