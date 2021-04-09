Пловчиха Ефимова получит гражданство США, если дадут такую возможность

Российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что получит гражданство США, если у неё будет такая возможность. Спортсменка сообщила, что пока у неё нет даже грин-карты.

Ефимова продолжительное время проживает и тренируется в США. Ранее пловчиха сказала, что не понимает критики со стороны болельщиков из-за двойного гражданства у спортсменов.

"Если дадут такую возможность, то почему бы и нет. А над грин-картой можно было бы подумать, чтобы не делать всё время визы, потому что это так тяжело — постоянно открывать, переоткрывать", — приводит ТАСС слова Ефимовой.

Ефимова выступила на чемпионате России-2021 в Казани. Чемпионка мира смогла пройти отбор на Олимпиаду-2020 на дистанции 100 метров брассом, но уступила соперницам на "коронной" 200-метровке.

На Олимпиаде в Лондоне Ефимова завоевала бронзу (200 м), на Играх в Рио-де-Жанейро — две серебряные медали (100 и 200 м).

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