Самарские "Крылья Советов" в четвертьфинале Кубка России победили московское "Динамо". Встреча завершилась со счётом 2:0.
В первом тайме гол с передачи Ивана Сергеева забил нападающий Роман Ежов. Во второй половине сам Сергеев отправил мяч в ворота Антона Шунина.
"Крылья Советов" — "Динамо" — 2:0 (1:0).
Голы: Ежов, 5; Сергеев, 73.
25-летний Сергеев забил 34-й гол в сезоне, проведя 35 матчей. Игроком "Крыльев Советов" нападающий стал в августе 2020 года.
Ранее Сергеев установил рекорд по количеству голов в одном сезоне ФНЛ. Команда лидирует в чемпионате с отрывом от преследователей в четыре очка.
"Крылья" стали третьим участником полуфинала Кубка России. Ранее в эту стадию турнира вышли "Локомотив" и "Ахмат". Последний полуфиналист определится в матче "Арсенал" — ЦСКА.
Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 9 апреля. Победитель Кубка России получит путёвку в групповой этап Лиги Европы.
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