Гол и пас Сергеева вывели "Крылья Советов" в полуфинал Кубка России

Самарские "Крылья Советов" в четвертьфинале Кубка России победили московское "Динамо". Встреча завершилась со счётом 2:0.

В первом тайме гол с передачи Ивана Сергеева забил нападающий Роман Ежов. Во второй половине сам Сергеев отправил мяч в ворота Антона Шунина.

"Крылья Советов" — "Динамо" — 2:0 (1:0).

Голы: Ежов, 5; Сергеев, 73.

25-летний Сергеев забил 34-й гол в сезоне, проведя 35 матчей. Игроком "Крыльев Советов" нападающий стал в августе 2020 года.

Ранее Сергеев установил рекорд по количеству голов в одном сезоне ФНЛ. Команда лидирует в чемпионате с отрывом от преследователей в четыре очка.

Все полуфиналисты Кубка России

"Крылья" стали третьим участником полуфинала Кубка России. Ранее в эту стадию турнира вышли "Локомотив" и "Ахмат". Последний полуфиналист определится в матче "Арсенал" — ЦСКА.

Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 9 апреля. Победитель Кубка России получит путёвку в групповой этап Лиги Европы.