Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду на дистанции 200 м

Российская пловчиха Юлия Ефимова не смогла отобарться на Олимпийские игры в Токио на дистанции 200 метров брассом. Спортсменка не выполнила квоту, заняв третье место на чемпионате России.

В финальном заплыве Ефимову опередили Евгения Чикунова и Мария Темникова.

Вместе с тем, Ефимова отправится на Олимпиаду, где выступит на дистанции 100 метров брассом. На этой дистанции на чемпионате России пловчиха заняла второе место, уступив Чикуновой.

Олимпийские игры в Токио запланированы с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.