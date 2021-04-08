Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду на дистанции 200 м

Российская пловчиха Юлия Ефимова не смогла отобарться на Олимпийские игры в Токио на дистанции 200 метров брассом. Спортсменка не выполнила квоту, заняв третье место на чемпионате России.
В финальном заплыве Ефимову опередили Евгения Чикунова и Мария Темникова.
Вместе с тем, Ефимова отправится на Олимпиаду, где выступит на дистанции 100 метров брассом. На этой дистанции на чемпионате России пловчиха заняла второе место, уступив Чикуновой.
Олимпийские игры в Токио запланированы с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.
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