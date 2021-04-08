Ибрагимович снимется в продолжении Астерикса и Обеликса

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сообщил, что получил роль Антивируса в продолжении киносаги про Астерикса и Обеликса. Футболист написал об этом в Instagram.
Дата съёмок пока неизвестна. Журналисты BFMTV сообщают, что в новой серии снимутся Гийом Кане, Жиль Леллуш, Венсан Кассель, Пьер Ришар и Марион Котйяр.
Фильм станет пятым во франшизе про Астерикса и Обеликса. Ранее на экраны вышли четыре части французской комедии:
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