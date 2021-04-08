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Стало известно, зачем румынский судья взял автографы у Холанна и Месси

Спорт » Командные виды » Футбол

Журналист Эмануэль Роши рассказал о том, зачем румынский судья Октавиан Совре попросил нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанна автограф. Карточка с подписью норвежского футболиста пойдёт на благотворительный аукцион.

Средства, которые будут выручены от аукциона, пойдут на помощь людям, которые страдают от аутизма.

Кроме Холанна, автограф для Совре дал нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец, когда узнал о том, что средства пойдут на благотворительность, отправил румынскому судье девять карточек.

После четвертьфинала Лиги чемпионов между "Сити" и "Боруссией" Совре подошёл к Холанну и попросил автограф. Многих представителей СМИ удивил этот эпизод.

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Автор: Артём Пермяков
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