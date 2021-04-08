"Крылья Советов" и "Динамо" опубликовали составы на четвертьфинальный матч Кубка России. Игра состоится в Самаре и начнётся в 17.30 по московскому времени.
"Крылья Советов" занимают первое место в турнирной таблице ФНЛ. "Динамо" идёт пятым в чемпионате РПЛ.
Победитель Кубка России получит путёвку в групповой этап Лиги Европы. Ранее в полуфинал вышли "Ахмат" и "Локомотив". В ещё одной паре позже сыграют "Арсенал" и ЦСКА.
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