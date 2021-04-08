Стали известны составы "Крыльев" и "Динамо" на матч Кубка России

"Крылья Советов" и "Динамо" опубликовали составы на четвертьфинальный матч Кубка России. Игра состоится в Самаре и начнётся в 17.30 по московскому времени.

В составе "Крыльев" на поле выйдут: Овсянников, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Рикарду Алвеш, Витюгов, Ежов, Сергеев, Сарвели.

на поле выйдут: Овсянников, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Рикарду Алвеш, Витюгов, Ежов, Сергеев, Сарвели. За "Динамо" с первых минут сыграют: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулёв, Лесовой, Шиманьски, Моро, Тюкавин.

"Крылья Советов" занимают первое место в турнирной таблице ФНЛ. "Динамо" идёт пятым в чемпионате РПЛ.

Победитель Кубка России получит путёвку в групповой этап Лиги Европы. Ранее в полуфинал вышли "Ахмат" и "Локомотив". В ещё одной паре позже сыграют "Арсенал" и ЦСКА.