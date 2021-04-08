Гризманн в третий раз стал отцом. Все дети родились 8 апреля

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн сообщил о том, что в его семье родился третий ребёнок. Жена родила футболисту дочь Альбу.

"Альба Гризманн, 8 апреля", — написал Гризманн в Twitter.

Дочь Миа родилась в семье Гризманна в 2016 году, сын Амаро — в 2019. Все дети появились на свет в один день — 8 апреля.

Французский футболист всю карьеру выступает в Испании. Кроме "Барселоны", он играл за "Реал Сосьедад" и "Атлетико". В клубной карьере провёл 547 матчей, в которых забил 214 мячей.

С "Атлетико" Гризманн выиграл Кубок и Суперкубок Испании, а также Лигу Европы.

В составе сборной Франции Гризманн провёл 89 матчей, в которых забил 35 мячей. С командой он стал чемпионом мира в 2018 году.