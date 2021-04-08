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Спортивный директор "Зенита" досрочно ушёл из клуба

Спорт » Командные виды » Футбол

Испанский менеджер Хавьер Рибалта официально покинул пост спортивного директора "Зенита". В этой должности он проработал с 2018 года.

Спортивный директор "Зенита" досрочно ушёл из клуба

Контракт Рибалты был рассчитан до окончания сезона, но стороны достигли соглашения по досрочному расторжению контракта. Ранее сообщалось, что испанец перейдёт на работу в "Парму".

Рибалта отметил, что ему грустно из-за ухода из "Зенита". Он заявил, что счастлив тем, чего достиг с клубом.

"Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым. Я встретил много новых друзей, каждый был доволен работой со мной, и я был счастлив работать с этим клубом", — приводит пресс-служба "Зенита" слова Рибалты.

Также менеджер выразил надежду на то, что вскоре получится отпраздновать третье чемпионство подряд с "Зенитом".

Ранее Рибалта работал с "Торино", "Миланом", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусом".

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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