Спортивный директор "Зенита" досрочно ушёл из клуба

Испанский менеджер Хавьер Рибалта официально покинул пост спортивного директора "Зенита". В этой должности он проработал с 2018 года.

Контракт Рибалты был рассчитан до окончания сезона, но стороны достигли соглашения по досрочному расторжению контракта. Ранее сообщалось, что испанец перейдёт на работу в "Парму".

Рибалта отметил, что ему грустно из-за ухода из "Зенита". Он заявил, что счастлив тем, чего достиг с клубом.

"Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым. Я встретил много новых друзей, каждый был доволен работой со мной, и я был счастлив работать с этим клубом", — приводит пресс-служба "Зенита" слова Рибалты.

Также менеджер выразил надежду на то, что вскоре получится отпраздновать третье чемпионство подряд с "Зенитом".

Ранее Рибалта работал с "Торино", "Миланом", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусом".