Стал известен состав сборной России по теннису на Олимпиаду в Токио

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о том, в каком составе мужская команда выступит на Олимпиаде в Токио. В состав сборной войдут четыре теннисиста.

По словам Тарпищева, состав команды известен уже сейчас, несмотря на то, что команды формируются на основе рейтинга ATP, который будет опубликован после Roland Garros.

"C нашими командами уже всё понятно. Мужская сборная полностью известна, турнир во Франции никак не повлияет. В Токио поедут Медведев, Рублёв, Хачанов и Карацев. У девчонок ещё есть вопросы, но в целом и там команда примерно ясна", — приводит ТАСС слова Тарпищева.

На турнире в Токио будут разыграны пять комплектов наград — у мужчин и женщин в одиночном разряде, у мужчин и женщин в парном разряде, а также в смешанных парах.