Почти 60% россиян жалуются на частые переработки

Шесть из десяти россиян недовольны переработками, сообщает News. ru со ссылкой на результаты опроса SuperJob, в котором приняли участие 5 тысяч человек из 863 населённых пунктов.

Чаще всего на сверхурочные жалуются врачи и учителя. Представители этих профессий утверждают, что переработки в их сфере носят систематический характер. Далее идут программисты, психологи и маркетологи.

Только три человека из десяти опрошенных сообщили, что работают строго по графику.

По данным опроса, 58% россиян работают сверхурочно. В среднем переработки занимают 28% от нормы рабочего времени в месяц.

На необходимость работать сверх нормы больше всего жалуются мужчины и люди, которые только начали трудовую деятельность, а также сотрудники, зарабатывающие более 80 тысяч рублей.

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