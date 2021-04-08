Туктамышева выбрана капитаном сборной России на командном ЧМ

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева станет капитаном сборной России на командном ЧМ в Осаке. Турнир состоится с 15 по 18 апреля.

Кроме Туктамышевой, в составе сборной России выступят Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

По сообщению Международного союза конькобежцев (ISU), капитаном сборной Японии будет Рика Кихира, США — Джейсон Браун, Италии — Маттео Гуаризе, Франции — Кевин Аймоз, Канады — Нам Нгуен.

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