Goal: нападающий "Спартака" Ларссон заменит Холанна в "Боруссии"

Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон близок к переходу в дортмундскую "Боруссию". Заинтересованность немецкого клуба проявляется на фоне возможного ухода форварда Эрлинга Холанна, сообщает Goal.
В "Боруссии" уверены, что Ларссон идеально заменит Холанна в составе команды. Кроме немцев, за шведским форвардом следит "Вест Хэм", который претендует на выход в Лигу чемпионов.
Джордан, сын известного футболиста Хенрика Ларссона, перешёл в "Спартак" в 2019 году. Он провёл 53 матча, в которых забил 22 мяча.
Ларссон дебютировал за сборную Швеции в 2018 году. Футболист провёл пять матчей, в которых забил один гол.
Ранее сообщалось, что Холанн хочет перейти в другую команду. Интерес к футболисту проявляет "Реал". Норвежский футболист не намерен ждать окончания контракта и планирует сменить команду уже этим летом.
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