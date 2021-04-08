Стала известна дата жеребьёвки полуфиналов Кубка России

Жеребьёвка полуфинальной стадии Кубка России состоится 9 апреля. Участие в мероприятии примут бывшие футболисты Руслан Нигматулин, Дмитрий Аленичев и Егор Титов.

Кроме того, ожидается появление звёздных болельщиков тех команд, которые сыграют в полуфиналах. Жеребьёвка начнётся в 18.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба РФС.

7 апреля в полуфиналы вышли грозненский "Ахмат" и московский "Локомотив".

8 апреля состоятся два четвертьфинальных матча:

17.30 — "Крылья Советов" (Самара) — "Динамо" (Москва);

19.30 — "Арсенал" (Тула) — ЦСКА (Москва).