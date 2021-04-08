Жеребьёвка полуфинальной стадии Кубка России состоится 9 апреля. Участие в мероприятии примут бывшие футболисты Руслан Нигматулин, Дмитрий Аленичев и Егор Титов.
Кроме того, ожидается появление звёздных болельщиков тех команд, которые сыграют в полуфиналах. Жеребьёвка начнётся в 18.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба РФС.
7 апреля в полуфиналы вышли грозненский "Ахмат" и московский "Локомотив".
8 апреля состоятся два четвертьфинальных матча:
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