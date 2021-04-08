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Российская фигуристка Грачёва будет выступать за Молдавию

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Анастасия Грачёва решила выступать за сборную Молдавии. Спортсменка из Москвы будет представлять эту страну на международных соревнованиях, сообщает Sputnik.

Грачёва выступала на чемпионате России и в Кубке России. Лучший результат спортсменка показала в сезоне-2019/20, когда заняла 16-е место на ЧР.

Также Грачёва принимала участие в "Кубке Таллина" и международном турнире Ice star.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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