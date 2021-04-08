Российская фигуристка Грачёва будет выступать за Молдавию

Российская фигуристка Анастасия Грачёва решила выступать за сборную Молдавии. Спортсменка из Москвы будет представлять эту страну на международных соревнованиях, сообщает Sputnik.

Грачёва выступала на чемпионате России и в Кубке России. Лучший результат спортсменка показала в сезоне-2019/20, когда заняла 16-е место на ЧР.

Также Грачёва принимала участие в "Кубке Таллина" и международном турнире Ice star.