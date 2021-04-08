В сборной России по биатлону разрешили самоподготовку только Логинову

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказал своё мнение по поводу самоподготовки спортсменов. По его словам, рассчитывать на самостоятельные тренировки отдельно от команды может только Александр Логинов.

В мужской команде, кроме Логинова, ранее на самоподготовке были Карим Халили и Матвей Елисеев.

"По моему мнению, сейчас только Логинов может претендовать на самоподготовку, ему может быть оказана помощь. Что касается остальных спортсменов, то всех — в команду", — приводит ТАСС слова Майгурова.

Логинов несколько сезонов находится на самоподготовке. Личным тренером спортсмена является Александр Касперович, который сейчас работает со сборной Болгарии.

С 2017 года Логинов выиграл шесть медалей на чемпионатах мира, в том числе золотую в спринте на ЧМ-2020. Лучший результат спортсмена в общем зачёте Кубка мира — второе место в сезоне-2018/19.