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В сборной России по биатлону разрешили самоподготовку только Логинову

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказал своё мнение по поводу самоподготовки спортсменов. По его словам, рассчитывать на самостоятельные тренировки отдельно от команды может только Александр Логинов.

В сборной России по биатлону разрешили самоподготовку только Логинову

В мужской команде, кроме Логинова, ранее на самоподготовке были Карим Халили и Матвей Елисеев.

"По моему мнению, сейчас только Логинов может претендовать на самоподготовку, ему может быть оказана помощь. Что касается остальных спортсменов, то всех — в команду", — приводит ТАСС слова Майгурова.

Логинов несколько сезонов находится на самоподготовке. Личным тренером спортсмена является Александр Касперович, который сейчас работает со сборной Болгарии.

С 2017 года Логинов выиграл шесть медалей на чемпионатах мира, в том числе золотую в спринте на ЧМ-2020. Лучший результат спортсмена в общем зачёте Кубка мира — второе место в сезоне-2018/19.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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