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"Уфа" извинилась за нецензурный твит в матче с "Ахматом"

Спорт » Командные виды » Футбол

Пресс-служба "Уфы" принесла извинения за нецензурное сообщение в Twitter клуба во время кубкового матча с "Ахматом". Возмущение башкирской команды вызвало решение арбитра встречи Павла Кукуяна на 90-й минуте игры.

"Уфа" извинилась за нецензурный твит в матче с "Ахматом"

В штрафной "Ахмата" упал футболист "Уфы" после единоборства с соперником. В башкирском клубе посчитали, что у Кукуяна были основания назначить пенальти. В этот момент счёт встречи был 1:0 в пользу грозненцев.

"Уфа" переделала фамилию Кукуян на свой лад, использовав нецензурное слово.

"Ку-ку …. Если этого не пенальти, то что?" — говорилось в сообщении "Уфы".

Позже уфимский клуб принёс извинения за такой твит, указав, что сработала автозамена.

"Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: "Кукуляк! Если это не пенальти, то что это", — говорится в сообщении "Уфы".

"Ахмат" выиграл матч со счётом 1:0 и вышел в полуфинал Кубка России.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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