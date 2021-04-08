Российские кёрлингисты победили канадцев на чемпионате мира

Сборная России по кёрлингу одержала победу над Канадой в матче группового этапа чемпионата мира. Встречу команда скипа Сергея Глухова выиграла со счётом 8:7 в экстра-энде.

Кроме Глухова, в составе команды выступают Антон Калалб, Дмитрий Миронов и Евгений Климов. Для сборной России эта победа оказалась восьмой в десяти матчах.

Ранее россияне обыграли Китай, Германию, Италию, Японию, Голландию, Корею и США. Проиграли командам Швеции и Швейцарии. В оставшихся матчах сборная сыграет против Дании, Норвегии и Шотландии.

В турнирной таблице россияне занимают второе место. В полуфиналы ЧМ выйдут две первые команды. Сборные, которые займут места с третьего по шестое, примут участие в предварительном раунде.

Российские кёрлингисты выступают на чемпионате мира под флагом Федерации кёрлинга России под аббревиатурой RCF.

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