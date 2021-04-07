"Авангард" выступил с заявлением по наркотикам в организме Емелина

Хоккейный клуб "Авангард" выступил с заявлением по ситуации вокруг капитана команды Алексея Емелина, который находится в НИИ имени Склифософского. По информации омичей, хоккеист находится в стабильном состоянии.
Емелин пожелал удачи команде в предстоящем матче финальной серии с "Ак Барсом". Информации об окончательном диагнозе врачей пока нет.
В "Авангарде" заявили, что не обладают информацией о наличии в организме Емелина наркотических веществ. Сегодня такое сообщение появилось на одном из спортивных сайтов Казани.
"Точно так же с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счёт", - говорится в заявлении клуба.
В "Авангарде" отмечают, что такую информацию считают провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде.
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