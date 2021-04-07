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Письма губернаторов перестанут считаться финансовой гарантией для РФС

Спорт » Командные виды » Футбол

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев рассказал, как организация планирует бороться с тем, что футбольные клубы снимаются с соревнований из-за финансовых проблем. По его словам, РФС больше не будет принимать письма от губернаторов для лицензирования футбольных клубов.

Письма губернаторов перестанут считаться финансовой гарантией для РФС

По словам Рогачева, клуб должен будет предоставить гарантии финансовой стабильности, которые подкреплены юридически. Письма от губернаторов для тех клубов, которые финансируются из регионального бюджета, такими теперь не являются.

"Мы будем требовать наличие уже заключённых договоров на субсидирование, спонсорство и прорабатываем механизмы обеспечительных мер — банковские гарантии, поручительство и так далее. Это позволит минимизировать риск ухода клуба по неспортивным причинам из профессионального соревнования", — приводит ТАСС слова Рогачева.

В этом сезоне на грани снятия оказался футбольный клуб "Тамбов". Губернатор Тамбовской области отказался финансировать команду, у которой накопились внушительные долги перед футболистами.

В нынешнем сезоне к снятию с чемпионата России по финансовым причинам был близок "Тамбов". Клуб оказался в сложном финансовом положении, поскольку рассчитывал на помощь Тамбовской области, однако регион в итоге не смог её предоставить.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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