Олимпийские чемпионы Антюх и Сильнов отстранены за допинг

Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике Наталья Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Решение об отстранении опубликовала пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

Дисквалификация отсчитывается с 7 апреля 2021 года. Оба спортсмена уже завершили карьеру.

Антюх — чемпионка лондонской Олимпиады-2012 в беге на 400 метров с барьерами. Также на её счету серебряная и бронзовая медали Игр-2004 в Афинах. Дважды россиянка становилась чемпионкой мира.

Сильнов победил на пекинской Олимпиаде-2008 в прыжках в высоту. Также в его активе золото чемпионата Европы.