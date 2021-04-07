Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике Наталья Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Решение об отстранении опубликовала пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).
Дисквалификация отсчитывается с 7 апреля 2021 года. Оба спортсмена уже завершили карьеру.
Антюх — чемпионка лондонской Олимпиады-2012 в беге на 400 метров с барьерами. Также на её счету серебряная и бронзовая медали Игр-2004 в Афинах. Дважды россиянка становилась чемпионкой мира.
Сильнов победил на пекинской Олимпиаде-2008 в прыжках в высоту. Также в его активе золото чемпионата Европы.
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