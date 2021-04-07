Россия поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала апрельский пресс-релиз рейтинга национальных сборных. Сборная России после матчей с Мальтой (3:1), Словенией (2:1) и Словакией (1:2) поднялась на одну строчку.

Команда теперь занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. Возглавляет список сборных команда Бельгии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.