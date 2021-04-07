Российская фигуристка Алёна Косторная заявила, что находится на своём месте после возвращения в группу Этери Тутберидзе. Чемпионка Европы летом 2020 года перешла в академию Евгения Плющенко, но в марте решила вернуться.
Косторная во время занятий с Плющенко не смогла показать достойных результатов. Спортсменка не отобралась на чемпионат мира в Стокгольме.
"Можно сказать, что вернулась домой? Можно. Я чувствую, что я нахожусь на своём месте, там, где я должна быть", — сказала Косторная в эфире Первого канала.
В этом сезоне фигуристка заняла второе место на этапе серии "Гран-при" в Москве. Также спортсменка была второй на этапе Кубка России, но в финале турнира заняла лишь шестое место.
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