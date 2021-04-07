Агент полузащитника "Монако" Александра Головина рассказал о состоянии игрока. Во вторник футболист не принял участие в матче монегасков в Кубке Франции.
"Монако" победил "Метц" в серии послематчевых пенальти (5:4) и вышел в четвертьфинал турнира.
"С Александром всё в порядке. Он совсем недавно вернулся из расположения сборной, в этом матче ему дали немного отдохнуть", — приводит "СЭ" слова Олега Артёмова.
Головин в этом сезоне отыграл 15 матчей за "Монако" в чемпионате. Россиянин забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.
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