"Манчестер Сити" продлил контракт с Кевином Де Брейне

Футбольный клуб "Манчестер Сити" объявил о заключении нового контракта с полузащитником Кевином Де Брейне. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2024/25.

"Я не могу быть ещё счастливее. С момента прихода в Сити в 2015 году я чувствую себя как дома. Я люблю болельщиков, моя семья поселилась здесь, в Манчестере, и мой собственный уровень игры развивается очень хорошо", — приводит пресс-служба "Сити" слова Де Брейне.

Бельгийский футболист выступает за "Сити" с 2015 года, когда перешёл из "Вольфсбурга". В составе команды Де Брейне провёл 255 матчей, в которых забил 65 мячей и сделал 105 результативных передач.